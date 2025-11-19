



EKSTRALARI KENDİ KARŞILADI



Ayrıca 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, ziyarete gelen misafirlerinin tüm otel masraflarını da kendi cebinden ödediği öğrenildi. Mourinho'yu otelde kaldığı dönemde en sık ziyaret eden kişinin ise kızı Matilde Mourinho olduğu belirtildi.



DÜĞÜNLERİ İZLİYORDU



Öte yandan Mourinho'nun otelde konakladığı süre boyunca en büyük eğlencelerinden birinin Türk düğünlerini izlemek olduğu ifade edildi. Ünlü teknik adamın, fırsat buldukça otelde düzenlenen düğünleri yakından takip ettiği aktarıldı. Portekizli çalıştırıcının, otelde kaldığı dönemde zamanının büyük bölümünü de odasında geçirdiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN