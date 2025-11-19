PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho ile ilgili otel gerçeği!

Fenerbahçe'de görev yaptığı 15 aylık dönemde Four Seasons'da konaklayan Jose Mourinho'nun otel masrafının 750 bin euro değil 250 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca İstanbul'daki Four Seasons Hotel'de konaklayan Jose Mourinho'nun konaklama giderleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

750 DEĞİL 250 BİN EURO

Daha önce Portekizli teknik adamın 15 aylık konaklama maliyetinin 750 bin euro olduğu iddia edilmiş ve bu rakam hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında geniş yer bulmuştu. Ancak Mourinho'nun otel maliyeti toplamda 250 bin euro (12 milyon 293 bin TL).



EKSTRALARI KENDİ KARŞILADI

Ayrıca 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, ziyarete gelen misafirlerinin tüm otel masraflarını da kendi cebinden ödediği öğrenildi. Mourinho'yu otelde kaldığı dönemde en sık ziyaret eden kişinin ise kızı Matilde Mourinho olduğu belirtildi.

DÜĞÜNLERİ İZLİYORDU

Öte yandan Mourinho'nun otelde konakladığı süre boyunca en büyük eğlencelerinden birinin Türk düğünlerini izlemek olduğu ifade edildi. Ünlü teknik adamın, fırsat buldukça otelde düzenlenen düğünleri yakından takip ettiği aktarıldı. Portekizli çalıştırıcının, otelde kaldığı dönemde zamanının büyük bölümünü de odasında geçirdiği öğrenildi.

