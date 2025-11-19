PODCAST CANLI YAYIN

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışacak ilk Türk sporcu olacak

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda geri sayım sürerken, motorsporları dünyası büyük bir heyecana hazırlanıyor. Bu sezon MotoGP tarihinde ilk kez Türkiye adına piste çıkacak Toprak Razgatlıoğlu, performansıyla uluslararası arenada merakla takip ediliyor. Peki MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'yi MotoGP gibi motor sporlarının en üst kategorisinde temsil edecek ilk isim olan Toprak Razgatlıoğlu'nun sahneye çıkacağı ilk yarış tarihi heyecanla bekleniyor. WSBK'daki başarılı kariyerini şampiyonlukla sonlandıran Toprak, artık Pramac Yamaha ekibiyle MotoGP'de mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

MotoGP Dünya Şampiyonası, 28 Şubat ile 16 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu organizasyonda Türkiye adına ilk kez piste çıkacak olan Toprak Razgatlıoğlu, tarihe geçecek.

TOPRAK YENİ TAKIMIYLA İLK KEZ PİSTE ÇIKTI
Toprak, 2026 sezonunda Yamaha çatısı altında MotoGP'de yarışarak bu kategoride mücadele eden ilk Türk sporcu unvanını alacak.

Geçtiğimiz hafta Pramac Yamaha ile kapalı kapılar ardında bir test yapan Toprak, dün gerçekleştirilen sezon sonu testlerinde ilk kez yeni ekibinin renkleriyle seyircinin karşısına çıktı. Pramac Yamaha garajında Moto2 pilotu Deniz Öncü ile 5 kez Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Toprak'a destek için hazır bulundu.

Test gününün ortalarına doğru piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, toplamda 53 tur atarak günü tamamladı.

Valencia'daki MotoGP testinde, bu 53 tur içerisinde elde ettiği en iyi derece 1.30.667 oldu.

