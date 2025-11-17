Jadon Sancho İstanbul'da

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho'nun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.



26 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu, milli arada menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi ve Karaköy'de bir otelde konakladı. Sancho'nun kaldığı otelde, aynı gün Fenerbahçeli bir yönetici de görüldü. Ancak bu durumun tesadüf mü yoksa bir transfer görüşmesi için mi olduğu bilgisine henüz ulaşılamadı.