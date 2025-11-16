Victor Osimhen'in yürek burkan hikayesi

Osimhen, Galatasaray'a transfer olduğu gün yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
"İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulüp çalışanı bana dışarı çıktığımda çok sayıda taraftar göreceğimi söyledi. 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Çıktığımda inanılmaz bir manzara vardı. Üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."
Yıldız golcü, sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğünü bizzat yaşadıktan sonra anladığını belirterek; "Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin bu arma için. En sonunda 'Olmak istediğim yer burası' dedim." dedi.
ZORLU ÇOCUKLUK: "FUTBOL SEFALİYETTEN KAÇIŞIMDI"
Röportajın en çarpıcı bölümü ise Osimhen'in çocukluk dönemine dair anlattıkları oldu: "Annem çok küçük yaşta vefat etti. Ağabeyim aradı ve 'Anne uyudu, bir daha uyanmayacak' dedi. Çok zordu. Futbol; benim ve ailemin sefaletten kurtulmak için tek kaçış yoluydu."
Osimhen, şartların ne kadar ağır olduğunu da şu sözlerle dile getirdi: "Büyüdüğüm yerde bir çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık. Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka ayakkabı bulursan birleştirir, ertesi gün onlarla oynardık."
AİLE VE İLK ANTRENÖR: "O BİR SAVAŞÇI"
Osimhen'in ilk antrenörü Paul Erikewe, yıldız futbolcunun potansiyelini ilk gördüğü günü; "Onu ilk kez 9-10 yaşlarında sokakta oynarken gördüm. Kartal gibi her şeyi gören gözlerimle, gelecekte harika bir oyuncu olacağını anladım. Akademime davet ettim ve tarih yazdı." sözleriyle anlattı.
Ablası ise şu ifadelerle duygulandırdı:
"Babam ona 'Victory' adını verdi. Mucize bir çocuktu. İnsanlar onun yolculuğunu bilmiyor. Victor bir savaşçı."