Victor Osimhen'in yürek burkan hikayesi

Galatasaray’ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, UEFA’ya verdiği özel röportajda hem sarı-kırmızılılara geliş sürecini hem de çocukluk yıllarındaki zorlu yaşamını anlatırken duygusal anlar yaşattı. Nijeryalı yıldızın sözleri, hem taraftarı hem de futbol dünyasını derinden etkiledi.

Osimhen, Galatasaray'a transfer olduğu gün yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulüp çalışanı bana dışarı çıktığımda çok sayıda taraftar göreceğimi söyledi. 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Çıktığımda inanılmaz bir manzara vardı. Üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."

Yıldız golcü, sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğünü bizzat yaşadıktan sonra anladığını belirterek; "Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin bu arma için. En sonunda 'Olmak istediğim yer burası' dedim." dedi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

ZORLU ÇOCUKLUK: "FUTBOL SEFALİYETTEN KAÇIŞIMDI"

Röportajın en çarpıcı bölümü ise Osimhen'in çocukluk dönemine dair anlattıkları oldu: "Annem çok küçük yaşta vefat etti. Ağabeyim aradı ve 'Anne uyudu, bir daha uyanmayacak' dedi. Çok zordu. Futbol; benim ve ailemin sefaletten kurtulmak için tek kaçış yoluydu."

Osimhen, şartların ne kadar ağır olduğunu da şu sözlerle dile getirdi: "Büyüdüğüm yerde bir çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık. Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka ayakkabı bulursan birleştirir, ertesi gün onlarla oynardık."

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

AİLE VE İLK ANTRENÖR: "O BİR SAVAŞÇI"

Osimhen'in ilk antrenörü Paul Erikewe, yıldız futbolcunun potansiyelini ilk gördüğü günü; "Onu ilk kez 9-10 yaşlarında sokakta oynarken gördüm. Kartal gibi her şeyi gören gözlerimle, gelecekte harika bir oyuncu olacağını anladım. Akademime davet ettim ve tarih yazdı." sözleriyle anlattı.

Ablası ise şu ifadelerle duygulandırdı:

"Babam ona 'Victory' adını verdi. Mucize bir çocuktu. İnsanlar onun yolculuğunu bilmiyor. Victor bir savaşçı."

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"BÜYÜK BİR YERE GİDECEĞİM AMA ÇALIŞMAYI BIRAKMAM"

Osimhen, geleceğe dair hedeflerini mütevazı ama kararlı bir dille anlatıp; "Gelecekte kendimi büyük bir yerde görüyorum ama çok çalışmaya devam etmeliyim. Her gün gelişmeliyim. Annemin ölümü hâlâ canımı yakıyor. Fedakârlık yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi." dedi.

