Victor Osimhen'in yürek burkan hikayesi

Osimhen, Galatasaray'a transfer olduğu gün yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulüp çalışanı bana dışarı çıktığımda çok sayıda taraftar göreceğimi söyledi. 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Çıktığımda inanılmaz bir manzara vardı. Üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."

Yıldız golcü, sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğünü bizzat yaşadıktan sonra anladığını belirterek; "Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin bu arma için. En sonunda 'Olmak istediğim yer burası' dedim." dedi.