PODCAST CANLI YAYIN

Horozlar liderlikle Dünya Kupası'nda! Azerbaycan - Fransa: 1-3 | MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda Azerbaycan ile Fransa karşı karşıya geldi. Bakü’de Tevfik Behramov Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fransa, 3-1’lik skorla kazanarak grup liderliğini resmen ilan etti.

Giriş Tarihi:
Horozlar liderlikle Dünya Kupası'nda! Azerbaycan - Fransa: 1-3 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, hücumda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi. Jean-Philippe Mateta ve Maghnes Akliouche'un attığı goller, konuk ekibi kısa sürede üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Şahruddin Muhammedaliyev'in kendi kalesine attığı golle fark üçe çıktı.

AZERBAYCAN'IN ÇABASI YETMEDİ
Ev sahibi Azerbaycan ise Renat Dadaşov'un attığı golle umutlansa da Fransa'nın yüksek tempolu oyununa karşılık vermekte zorlandı. Sahada zaman zaman direnç gösterseler de sonucu değiştiremediler.

FRANSA DÜNYA KUPASI'NDA
Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 16'ya yükseltti ve D Grubu'nu lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak elemelerden elendi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"