Horozlar liderlikle Dünya Kupası'nda! Azerbaycan - Fransa: 1-3 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, hücumda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi. Jean-Philippe Mateta ve Maghnes Akliouche'un attığı goller, konuk ekibi kısa sürede üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Şahruddin Muhammedaliyev'in kendi kalesine attığı golle fark üçe çıktı.

AZERBAYCAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Ev sahibi Azerbaycan ise Renat Dadaşov'un attığı golle umutlansa da Fransa'nın yüksek tempolu oyununa karşılık vermekte zorlandı. Sahada zaman zaman direnç gösterseler de sonucu değiştiremediler.

FRANSA DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 16'ya yükseltti ve D Grubu'nu lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak elemelerden elendi.