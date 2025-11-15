PODCAST CANLI YAYIN

Montella'dan İspanya açıklaması! "Tek şanssızlığımız aynı grupta olmak"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek play-off biletini garantiledi. Bursa’daki galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, hem performansı hem de oyuncu tercihlerini değerlendiren dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi:
Montella'dan İspanya açıklaması! "Tek şanssızlığımız aynı grupta olmak"

Montella, takımın genel performansından memnun olduğunu belirterek; "Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynamak kolay değildir. Birçok fırsat bulduk ancak değerlendiremedik. Skor daha farklı olabilirdi. Grupta 12 puan topladık, belki bir rekor olabilir. Tek şanssızlığımız FIFA sıralamasının lideri İspanya'nın bu grupta olması." dedi.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

"KİM OYNARSA OYNASIN REKABETÇİ OLACAĞIZ"

İtalyan teknik adam, takım içindeki rotasyonun nedenlerini de sıralayıp; "Sahaya çıkan ya da çıkmayan tüm oyuncularıma güveniyorum. Kim oynarsa oynasın rekabetçi bir takım olacağız. Bizim hedefimiz play-offlar. Gereksiz risklere girmek akıllıca olmaz. Her oyuncu özgüvenli bir şekilde performans sergileyecek." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

MERİH VE KAAN AYHAN AÇIKLAMASI

Montella, maç sırasında yapılan değişikliklere de açıklık getirerek; "Merih'in değişikliği tamamen teknik bir karardı. Abdülkerim sarı kart görmüştü, risk almak istemedim. Kadromdaki diğer oyuncular bana güven veriyor. Kaan Ayhan'ın durumu ise daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun süreceğini sanmıyorum ama şu an pozitif konuşamıyoruz. Bizi çok üzdü." diye konuştu.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

BARIŞ ALPER VE ORKUN NEDEN OYNAMADI?

Karşılaşmada süre alamayan iki önemli isim hakkında da konuşan Montella, İspanya maçını işaret edip "Barış ve Orkun agresif stile sahip oyuncular. Beş dakika bile oynatmak istemedim. Onları İspanya maçında kullanmayı planlıyorum." sözleriyle tercihlerinin nedenini açıkladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı