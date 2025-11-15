Montella'dan İspanya açıklaması! "Tek şanssızlığımız aynı grupta olmak"

Montella, takımın genel performansından memnun olduğunu belirterek; "Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynamak kolay değildir. Birçok fırsat bulduk ancak değerlendiremedik. Skor daha farklı olabilirdi. Grupta 12 puan topladık, belki bir rekor olabilir. Tek şanssızlığımız FIFA sıralamasının lideri İspanya'nın bu grupta olması." dedi.

Vincenzo Montella (AA) "KİM OYNARSA OYNASIN REKABETÇİ OLACAĞIZ" İtalyan teknik adam, takım içindeki rotasyonun nedenlerini de sıralayıp; "Sahaya çıkan ya da çıkmayan tüm oyuncularıma güveniyorum. Kim oynarsa oynasın rekabetçi bir takım olacağız. Bizim hedefimiz play-offlar. Gereksiz risklere girmek akıllıca olmaz. Her oyuncu özgüvenli bir şekilde performans sergileyecek." ifadelerini kullandı.