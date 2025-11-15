PODCAST CANLI YAYIN

Milli takımda Kaan Ayhan sakatlandı İsmail Yüksek cezalı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, Bursa’da Bulgaristan’ı konuk etti. Ay-yıldızlılar sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürdü. Ancak maçın son bölümünde yaşanan kart ve sakatlık gelişmeleri teknik heyetin moralini bozdu.

Milli takımın formda isimlerinden İsmail Yüksek, karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu gelişmeyle birlikte başarılı orta saha oyuncusu, gruptaki kader maçı olan 18 Kasım Salı günü Sevilla'da oynanacak İspanya müsabakasında forma giyemeyecek.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Maçın 81. dakikasında skor 1-0 lehimizeyken milli takım adına bir diğer talihsiz an yaşandı. Tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan, girdiği bir mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini Atakan Karazor'a bırakan Kaan'ın sahayı terk ederken sinirlerine hakim olamadığı gözlendi.

GÖZLER İSPANYA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Bulgaristan karşısında alınan galibiyet moral olurken, Kaan Ayhan'ın durumu ve İsmail Yüksek'in yokluğu İspanya maçı öncesi teknik ekip için önemli soru işaretleri yarattı.

