Milli takımda Kaan Ayhan sakatlandı İsmail Yüksek cezalı

Milli takımın formda isimlerinden İsmail Yüksek , karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu gelişmeyle birlikte başarılı orta saha oyuncusu, gruptaki kader maçı olan 18 Kasım Salı günü Sevilla'da oynanacak İspanya müsabakasında forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan (AA)

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Maçın 81. dakikasında skor 1-0 lehimizeyken milli takım adına bir diğer talihsiz an yaşandı. Tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan, girdiği bir mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini Atakan Karazor'a bırakan Kaan'ın sahayı terk ederken sinirlerine hakim olamadığı gözlendi.