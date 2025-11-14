Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. 24 maçlık fikstür, heyecanı yüksek mücadelelere sahne olacak. İşte 4. eleme turu programı...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – 4. ELEME TURU
2 Aralık 2025 – Salı
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Stadyum
|13:00
|Muş Spor Kulübü
|vs
|Tümosan Konyaspor
|Muş Şehir Stadyumu
|15:30
|Emre G. İnş. Ankara Keçiörengücü
|vs
|Zecnoren Kayserispor
|–
|18:00
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|vs
|Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
|Çaykur Didi
|20:30
|Sakaryaspor A.Ş.
|vs
|Gençlerbirliği
|Yeni Sakarya Atatürk
3 Aralık 2025 – Çarşamba
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Stadyum
|13:00
|Esenler Erokspor
|vs
|Mısırlı.com T.F. Karagümrük
|Esenler Erokspor Stadyumu
|13:00
|İkas Eyüpspor
|vs
|Astor Enerji Çankaya SK
|–
|13:30
|Özbelsan Sivaspor
|vs
|Aliağa Futbol A.Ş.
|BG Grup 4 Eylül Stadyumu
|13:30
|İstanbulspor A.Ş.
|vs
|SMS Grup Sarıyerspor
|Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
|13:30
|Karpedo Dondurma K.Maraşspor
|vs
|Erzurumspor FK
|Batıpark Adem Şahan Sahası
|15:00
|Karacabey Belediye Spor A.Ş.
|vs
|Kocaelispor
|–
|18:00
|Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş.
|vs
|Göztepe A.Ş.
|–
|20:30
|Trabzonspor A.Ş.
|vs
|İmaj Altyapı Van Spor FK
|Papara Park
4 Aralık 2025 – Perşembe
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Stadyum
|13:00
|Yalova FK 77 Spor Kulübü
|vs
|Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
|Yalova Atatürk Stadı
|13:30
|Boluspor
|vs
|Kahta 02 Spor
|Bolu Atatürk
|13:30
|Fethiyespor
|vs
|Bandırmaspor
|Fethiye İlçe
|13:30
|Muğlaspor Kulübü
|vs
|Sipay Bodrum FK
|Muğla Atatürk Stadyumu
|15:00
|Alagöz Holding Iğdır FK
|vs
|Orduspor 1967 A.Ş.
|Iğdır Şehir Stadı
|18:00
|Silifke Belediye Spor
|vs
|Hesap.com Antalyaspor
|–
|20:30
|Arca Çorum FK
|vs
|Corendon Alanyaspor
|Çorum Şehir Stadyumu