Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. 24 maçlık fikstür, heyecanı yüksek mücadelelere sahne olacak. İşte 4. eleme turu programı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – 4. ELEME TURU

2 Aralık 2025 – Salı

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum 13:00 Muş Spor Kulübü vs Tümosan Konyaspor Muş Şehir Stadyumu 15:30 Emre G. İnş. Ankara Keçiörengücü vs Zecnoren Kayserispor – 18:00 Çaykur Rizespor A.Ş. vs Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Çaykur Didi 20:30 Sakaryaspor A.Ş. vs Gençlerbirliği Yeni Sakarya Atatürk

3 Aralık 2025 – Çarşamba

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum 13:00 Esenler Erokspor vs Mısırlı.com T.F. Karagümrük Esenler Erokspor Stadyumu 13:00 İkas Eyüpspor vs Astor Enerji Çankaya SK – 13:30 Özbelsan Sivaspor vs Aliağa Futbol A.Ş. BG Grup 4 Eylül Stadyumu 13:30 İstanbulspor A.Ş. vs SMS Grup Sarıyerspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı 13:30 Karpedo Dondurma K.Maraşspor vs Erzurumspor FK Batıpark Adem Şahan Sahası 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. vs Kocaelispor – 18:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş. vs Göztepe A.Ş. – 20:30 Trabzonspor A.Ş. vs İmaj Altyapı Van Spor FK Papara Park

4 Aralık 2025 – Perşembe