PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. 24 maçlık fikstür, heyecanı yüksek mücadelelere sahne olacak. İşte 4. eleme turu programı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. 24 maçlık fikstür, heyecanı yüksek mücadelelere sahne olacak. İşte 4. eleme turu programı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – 4. ELEME TURU

2 Aralık 2025 – Salı

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum
13:00 Muş Spor Kulübü vs Tümosan Konyaspor Muş Şehir Stadyumu
15:30 Emre G. İnş. Ankara Keçiörengücü vs Zecnoren Kayserispor
18:00 Çaykur Rizespor A.Ş. vs Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Çaykur Didi
20:30 Sakaryaspor A.Ş. vs Gençlerbirliği Yeni Sakarya Atatürk

3 Aralık 2025 – Çarşamba

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum
13:00 Esenler Erokspor vs Mısırlı.com T.F. Karagümrük Esenler Erokspor Stadyumu
13:00 İkas Eyüpspor vs Astor Enerji Çankaya SK
13:30 Özbelsan Sivaspor vs Aliağa Futbol A.Ş. BG Grup 4 Eylül Stadyumu
13:30 İstanbulspor A.Ş. vs SMS Grup Sarıyerspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
13:30 Karpedo Dondurma K.Maraşspor vs Erzurumspor FK Batıpark Adem Şahan Sahası
15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. vs Kocaelispor
18:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş. vs Göztepe A.Ş.
20:30 Trabzonspor A.Ş. vs İmaj Altyapı Van Spor FK Papara Park

4 Aralık 2025 – Perşembe

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum
13:00 Yalova FK 77 Spor Kulübü vs Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Yalova Atatürk Stadı
13:30 Boluspor vs Kahta 02 Spor Bolu Atatürk
13:30 Fethiyespor vs Bandırmaspor Fethiye İlçe
13:30 Muğlaspor Kulübü vs Sipay Bodrum FK Muğla Atatürk Stadyumu
15:00 Alagöz Holding Iğdır FK vs Orduspor 1967 A.Ş. Iğdır Şehir Stadı
18:00 Silifke Belediye Spor vs Hesap.com Antalyaspor
20:30 Arca Çorum FK vs Corendon Alanyaspor Çorum Şehir Stadyumu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
Türk Telekom
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında | Ön otopsi raporu tamamlandı
Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı
Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Anne-oğlun sır ölümünde flaş gelişme: Eski enişteye elektronik kelepçe!
Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 alçaklığına tepki: Gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Evli mutlu 2 çocuklu! Arka Sokaklar’ın Pınar'ı son haliyle gündem oldu