Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için müsabakaya siyah kol bandıyla çıktı. Başlama vuruşundan önce sahada saygı duruşunda bulunuldu.

KALPAKLI HAT-TRİCK YAPTI

Millilerin golleri 22, 27 ve 69. dakikalarda Tarık Buğra Kalpaklı'dan geldi. Genç oyuncu performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Diğer goller ise 76. dakikada Emin Eren Sayar ve 81. dakikada Ali Demirbilek'ten geldi.

AYBABA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden izledi. Aybaba'nın özellikle genç oyuncuların performansını yakından takip ettiği belirtildi.

GRUPTA AVANTAJ TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Milli takımın yer aldığı 7. grubun diğer maçında Sırbistan ile Bosna Hersek saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın bu maçta galip gelmesi veya berabere kalması durumunda Türkiye, son maça çıkmadan 2. tura yükselmeyi garantileyecek.

SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN

U17 Milliler, eleme turundaki son maçını 17 Kasım Pazartesi günü Sırbistan'a karşı oynayarak gruptaki mücadelesini tamamlayacak.