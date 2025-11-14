Trabzonspor'da transfer rotası belli oldu! Fatih Tekke'den revizyon

Alanyaspor maçının ardından dört gün izin yapan Trabzonspor, milli arayla birlikte yeniden sahaya döndü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarla 24 Kasım'da oynanacak Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Fatih Tekke bu dönemi mini kamp olarak değerlendirirken, takım bazı günleri çift idmanla geçiriyor.
TRANSFERDE DÖRT BÖLGE İÇİN ARAYIŞ
Bordo-mavililer, devre arası transfer döneminde sol kanat, 10 numara, sol bek ve stoper bölgelerinde güçlendirme yapmayı planlıyor. Fatih Tekke özellikle sol kanat ve 10 numara transferlerinde ısrarcı bir tutum sergiliyor. Portekiz, Danimarka ve Fransa'da futbolcu izleyen scout ekibi, raporlarını yönetimle paylaşmayı sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, transfer sürecini bizzat yönetiyor.
YABANCI KONTENJANI BELİRLEYİCİ OLACAK
Trabzonspor'da Nwakaeme dışında 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu nedenle takviyelerin, ayrılacak oyunculara bağlı olarak şekilleneceği belirtiliyor. Yönetim, yabancı kontenjanı nedeniyle yerli alternatifleri de değerlendiriyor.