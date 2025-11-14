PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da transfer rotası belli oldu! Fatih Tekke'den revizyon

Trabzonspor, milli ara dönemini hem yoğun antrenman temposu hem de devre arası transfer planlamasıyla geçiriyor. Teknik direktör Fatih Tekke ve Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde kadro yapılanması için çalışmalar hızlandı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da transfer rotası belli oldu! Fatih Tekke'den revizyon

Alanyaspor maçının ardından dört gün izin yapan Trabzonspor, milli arayla birlikte yeniden sahaya döndü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarla 24 Kasım'da oynanacak Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Fatih Tekke bu dönemi mini kamp olarak değerlendirirken, takım bazı günleri çift idmanla geçiriyor.

Trabzonspor Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı (AA)Trabzonspor Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı (AA)

TRANSFERDE DÖRT BÖLGE İÇİN ARAYIŞ

Bordo-mavililer, devre arası transfer döneminde sol kanat, 10 numara, sol bek ve stoper bölgelerinde güçlendirme yapmayı planlıyor. Fatih Tekke özellikle sol kanat ve 10 numara transferlerinde ısrarcı bir tutum sergiliyor. Portekiz, Danimarka ve Fransa'da futbolcu izleyen scout ekibi, raporlarını yönetimle paylaşmayı sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, transfer sürecini bizzat yönetiyor.

Anthony Nwakaeme (AA)Anthony Nwakaeme (AA)

YABANCI KONTENJANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Trabzonspor'da Nwakaeme dışında 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu nedenle takviyelerin, ayrılacak oyunculara bağlı olarak şekilleneceği belirtiliyor. Yönetim, yabancı kontenjanı nedeniyle yerli alternatifleri de değerlendiriyor.

Stefan Savic (AA)Stefan Savic (AA)

SAVUNMADA SAKATLIK SIKINTISI

Alanyaspor maçı öncesi iki stoperin birden sakatlanması teknik heyeti endişelendirdi. Ukraynalı savunmacı Batagov'un adalesindeki yırtık nedeniyle Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray derbisinde sakatlanan Savic'in ise 24 Kasım'daki karşılaşmada forma giyme ihtimali bulunuyor. Her iki oyuncunun da tedavisi sürüyor. Teknik heyet, savunmadaki son durumu yakından takip ederken, Baniya antrenmanlarda hazır olarak bekliyor.

Ebere Paul Onuachu (AA)Ebere Paul Onuachu (AA)

ONUACHU VE AUGUSTO PARLIYOR

Trabzonspor'un hücum hattında Onuachu ve Augusto'nun performansı ön plana çıkıyor. Onuachu'nun 8, Augusto'nun 5 golü bulunurken, iki oyuncu toplam 13 gole ulaşarak ligin en üretken hücum ikilisi konumuna geldi.

Benjamin BouchouariBenjamin Bouchouari

BOUCHOUARİ FİZİKSEL AÇIĞINI KAPATIYOR

Uzun süreli bel ve sırt sakatlığının ardından forma giymeye başlayan Bouchouari, Galatasaray derbisinde aldığı kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza almıştı.

Milli arayı iyi değerlendiren Faslı futbolcu, ekstra antrenmanlarla fiziksel seviyesini yukarı çekmeyi hedefliyor. Cezası Başakşehir maçının ardından sona erecek olan Bouchouari, 14. haftadaki Konyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
Türk Telekom
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Anne-oğlun sır ölümünde flaş gelişme: Eski enişteye elektronik kelepçe!
Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 alçaklığına tepki: Gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Evli mutlu 2 çocuklu! Arka Sokaklar’ın Pınar'ı son haliyle gündem oldu