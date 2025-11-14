Trabzonspor'da transfer rotası belli oldu! Fatih Tekke'den revizyon

Stefan Savic (AA)

SAVUNMADA SAKATLIK SIKINTISI

Alanyaspor maçı öncesi iki stoperin birden sakatlanması teknik heyeti endişelendirdi. Ukraynalı savunmacı Batagov'un adalesindeki yırtık nedeniyle Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray derbisinde sakatlanan Savic'in ise 24 Kasım'daki karşılaşmada forma giyme ihtimali bulunuyor. Her iki oyuncunun da tedavisi sürüyor. Teknik heyet, savunmadaki son durumu yakından takip ederken, Baniya antrenmanlarda hazır olarak bekliyor.