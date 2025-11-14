PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Mauro Icardi kararı! O hamleye izin yok

Trendyol Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray’da, Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sona eriyor. Sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek olan Arjantinli golcü için yönetim kararını verdi.

Sakatlığını yeni atlatan ve yeniden form tutmaya başlayan Mauro Icardi, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Arjantinli yıldız, hem ailesinin İstanbul'daki yaşamından memnun olması hem de kulüple kurduğu güçlü bağ nedeniyle ayrılmayı düşünmüyor.

GALATASARAY YOLA DEVAM DİYECEK

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile sözleşme yenileme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki golcüyle yeni kontrat için ilk görüşmelere kısa süre içinde başlamaya hazırlanıyor.

DEVRE ARASINDA ÖN PROTOKOLE İZİN YOK

Haberde, Galatasaray'ın Icardi'nin Haziran 2026'da bitecek sözleşmesi nedeniyle devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına kesinlikle izin vermeyeceği aktarıldı. Yönetim, yıldız golcünün takımda kalmasını garanti altına almak istiyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol atıp 22 asist üretti. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılarla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

Galatasaray cephesi, takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Icardi'nin uzun yıllar daha sarı-kırmızılı formayı giymesi için çalışmalarını sürdürüyor.

