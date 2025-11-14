Galatasaray'da Mauro Icardi kararı! O hamleye izin yok

Sakatlığını yeni atlatan ve yeniden form tutmaya başlayan Mauro Icardi, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Arjantinli yıldız, hem ailesinin İstanbul'daki yaşamından memnun olması hem de kulüple kurduğu güçlü bağ nedeniyle ayrılmayı düşünmüyor.