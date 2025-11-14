Galatasaray'da Mauro Icardi kararı! O hamleye izin yok

Sakatlığını yeni atlatan ve yeniden form tutmaya başlayan Mauro Icardi, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Arjantinli yıldız, hem ailesinin İstanbul'daki yaşamından memnun olması hem de kulüple kurduğu güçlü bağ nedeniyle ayrılmayı düşünmüyor.
GALATASARAY YOLA DEVAM DİYECEK
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile sözleşme yenileme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki golcüyle yeni kontrat için ilk görüşmelere kısa süre içinde başlamaya hazırlanıyor.
DEVRE ARASINDA ÖN PROTOKOLE İZİN YOK
Haberde, Galatasaray'ın Icardi'nin Haziran 2026'da bitecek sözleşmesi nedeniyle devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına kesinlikle izin vermeyeceği aktarıldı. Yönetim, yıldız golcünün takımda kalmasını garanti altına almak istiyor.