Mourinho'dan Benfica'ya flaş talep!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında 5 mevki için transfer istedi. Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.

5 TRANSFER TALEBİ

Record'un haberine göre Portekizli teknik adam, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.



BENFICA'DA İYİ BAŞLAMADI

Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı. Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Deneyimli teknik adam, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

