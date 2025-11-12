Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 12 Kasım kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Hafta ortası günün maç takvimi belli oldu. Gün boyunca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda 8 ve UEFA U19 Şampiyonası eleme turunda 22 karşılaşma oynanacak. Futbolun yanı sıra basketbol tutkunlarını da yoğun bir gün bekliyor. İşte güncel maç takvimi...
12 KASIM MAÇ TAKVİMİ
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- 20:45 Bayern München - Arsenal (Disney+)
- 20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)
- 23:00 Manchester United - PSG (Disney+)
- 23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)
- 23:00 Benfica - Twente (Disney+)
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
- 15 Kasım Cumartesi | 20.00 Türkiye - Bulgaristan
- 18 Kasım Salı | 22.45 İspanya - Türkiye