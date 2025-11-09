Nene ilk kez Kadıköy'de sahne aldı

Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçe , ikinci golünü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Fred Rodrigues, rakibini geçerek ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Ceza sahasında doğru pozisyon alan Dorgeles Nene, gelişine vurduğu topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Dorgeles Nene (AA)

KADIKÖY'DE İLK GOL SEVİNCİ

Malili yıldız futbolcu Dorgeles Nene, bu sezon Süper Lig'de Kadıköy'deki ilk golünü kaydetti. Daha önce deplasmanlarda skora katkı yapan Nene, iç sahada ilk kez gol sevinci yaşadı. Golün ardından tribünlere koşan başarılı oyuncu, taraftarlarıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Dakikalar 50'yi gösterirken de farkı üçe çıkarmayı başardı.