PODCAST CANLI YAYIN

Kocaelispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kocaeli - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 12. haftası sezonun en heyecan verici mücadelelerinden birine sahne olacak. Galatasaray, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. Uzun yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelecek iki takım sadece üç puan için değil geçmişin rekabetini yeniden alevlendirmek için de sahada olacak.

Giriş Tarihi:
Kocaelispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kocaeli - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, son haftalardaki form grafiğini sürdürüp puan farkını açma hedefinde. Ev sahibi Kocaelispor ise taraftarı önünde güçlü rakibine çelme takarak hem moral hem de ligde nefes almak istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maçın Günü, Saati ve Yayın Bilgileri

Futbolseverlerin merakla beklediği Kocaelispor – Galatasaray karşılaşması, 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muhtemel 11'ler

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray, Kocaeli'nde 41 Yıldır Yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda tam 41 yıldır yenilgi yüzü görmüyor.
Yeşil-siyahlılar, sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son galibiyetini 16 Aralık 1984 tarihinde 1-0'lık skorla almıştı. O tarihten bu yana oynanan 15 maçta Galatasaray 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sarı-Kırmızılılar'ın Deplasman Serisi

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçını da kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri, dış sahadaki bu etkileyici seriyi Kocaeli'nde de sürdürmek istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Takımın form grafiği ve hücum hattındaki üretkenliği, deplasmanlardaki galibiyet alışkanlığını perçinliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün yarın! İl il başvuru ekranı açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi | İş yeri sahibi yakalandı | Başkan Erdoğan'dan mesaj
Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı... Suya yüzde 350 zam yapıldı
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti