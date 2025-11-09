Kocaelispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kocaeli - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, son haftalardaki form grafiğini sürdürüp puan farkını açma hedefinde. Ev sahibi Kocaelispor ise taraftarı önünde güçlü rakibine çelme takarak hem moral hem de ligde nefes almak istiyor.