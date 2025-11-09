Kocaelispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kocaeli - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, son haftalardaki form grafiğini sürdürüp puan farkını açma hedefinde. Ev sahibi Kocaelispor ise taraftarı önünde güçlü rakibine çelme takarak hem moral hem de ligde nefes almak istiyor.
Maçın Günü, Saati ve Yayın Bilgileri
Futbolseverlerin merakla beklediği Kocaelispor – Galatasaray karşılaşması, 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.
Muhtemel 11'ler
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen