Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş GAIN, evinde Anadolu Efes’i ağırladı. Beşiktaş GAIN Spor Kompleksi’nde oynanan dev mücadelede siyah-beyazlılar, 78-69’luk skorla galip gelerek ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Bu sonuçla Beşiktaş GAIN, 7’de 7 yaparak müthiş bir çıkış yakalarken, Anadolu Efes ise bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya boyalı alandan bulduğu sayılarla etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 10-5 önde geçti. Beşiktaş, savunmada rakibini durdurmakta zorlanırken dış atışlara yöneldi ancak üç sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle oynadı. Lacivert-beyazlılar, özellikle Larkin ve Zizic'in katkısıyla ilk periyodu 22-17 önde kapattı.

DÜŞÜK TEMPO, AZ SAYILI İKİNCİ ÇEYREK

İkinci periyotta iki takım da skor üretmekte zorlandı. Anadolu Efes, hücumda ritim bulmakta güçlük çekerken Beşiktaş da dış şutlarda isabet oranını artırmakta başarısız oldu. 17. dakikaya 29-23 Efes üstünlüğüyle girilirken, ilk yarı 35-31 konuk ekibin lehine sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GERİ DÖNDÜ

Soyunma odasından istekli dönen Beşiktaş, taraftarının coşkulu desteğiyle tempoyu artırdı. Siyah-beyazlılar, 22. dakikada 5-0'lık seriyle maçta ilk kez öne geçti: 36-35. Ancak Anadolu Efes, PJ Dozier'in üçlüğüyle skoru yeniden lehine çevirdi ve farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 39-46.
Üstünlüğünü koruyan Efes, final periyoduna 55-49 önde girdi.

SON PERİYOTTA BEŞİKTAŞ FIRTINASI

Maçın son çeyreği yüksek tempoda başladı. Beşiktaş, Kamagate ve Mathews'ün basketleriyle maça ortak olurken, 34. dakikada skor 63-63'te eşitlendi. Bu dakikadan sonra kontrolü tamamen eline alan siyah-beyazlılar, Zizic ve Morgan'ın serbest atışları ile öne geçti. Hızlı hücumda Mathews'ün turnikesiyle farkı artıran Beşiktaş, son iki dakikaya 71-67 üstünlükle girdi. Kalan sürede hata yapmayan ev sahibi, salondan 78-69'luk galibiyetle ayrıldı.

PJ DOZIER SAKATLANDI

Anadolu Efes'te yıldız oyuncu PJ Dozier, üçüncü çeyreğin son bölümünde yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Amerikalı oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

