Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu cezalı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Takımın Portekizli yıldızı Nelson Semedo, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 46. dakikasında, sol kanattan hızla çıkan Cardoso'yu faulle durduran Nelson Semedo, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla birlikte Portekizli savunmacı, bu sezon Süper Lig'deki 4. sarı kartını gördü.

Semedo, ceza sınırını doldurduğu için Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Nelson Semedo (AA)Nelson Semedo (AA)

SEMEDO'NUN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği 30 yaşındaki deneyimli sağ bek, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyordu.

Nelson Semedo, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Savunmadaki dinamizmi ve hücum bindirmeleriyle teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

