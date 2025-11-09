Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu cezalı

Mücadelenin 46. dakikasında, sol kanattan hızla çıkan Cardoso'yu faulle durduran Nelson Semedo, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla birlikte Portekizli savunmacı, bu sezon Süper Lig'deki 4. sarı kartını gördü.

Semedo, ceza sınırını doldurduğu için Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.