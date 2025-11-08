Fatih Tekke'den beraberlik yorumu! "Beklentilerimizin altında"

Fatih Tekke, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede takımının performansından memnun olmadığını vurgulayarak; "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena değildi. Ancak hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç oldu." dedi.

"AKYAZI'DA 1 PUANA İYİ DEMEMELİYİZ"

Tekke, Trabzonspor'un sahasındaki beraberliğe rağmen 1 puanın değerli olduğunu söyleyerek; "Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli. Ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansımızı artırmamız gerekiyor. İyi savunamazsanız her takım oynar. Müsaade ederseniz herkes oynuyor." ifadelerini kullandı.