Fatih Tekke'den beraberlik yorumu! "Beklentilerimizin altında"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede takımının performansından memnun olmadığını vurgulayarak; "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena değildi. Ancak hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç oldu." dedi.

"AKYAZI'DA 1 PUANA İYİ DEMEMELİYİZ"

Tekke, Trabzonspor'un sahasındaki beraberliğe rağmen 1 puanın değerli olduğunu söyleyerek; "Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli. Ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansımızı artırmamız gerekiyor. İyi savunamazsanız her takım oynar. Müsaade ederseniz herkes oynuyor." ifadelerini kullandı.

"90 DAKİKADA ÖNE ÇIKAN BİR OYUNCU SÖYLEYEMİYORUZ"

Tekke, oyuncularının genel performansını da eleştirerek; "90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. Oyuna bakarsak 2 puan kaybetmedik. Sakatlarımız ve cezalılarımız var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda." diye konuştu.

"BERABER 2 PUAN KAYBETTİK"

Son olarak, takımın birlik içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Fatih Tekke, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim gücümüz bir arada oynarsak ortaya çıkıyor. Performansımızın tamamını verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor ama çok da kolay olmuyor. Kendimi de katarak söylüyorum; hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz."

