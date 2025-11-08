Bakan bak’tan önemli ziyaret: 6. İslami Dayanışma oyunları öncesi Türk sporculara başarı diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılış töreni öncesinde "sporcular köyünü" ziyaret etti. Sporcularla durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, Ay-Yıldızlılar'a "6. İslami Dayanışma Oyunları'nda "bol madalyalı başarılar" diledi. Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110'u kadın, 102'si erkek, 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya arayacak. 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu 24 branşta yarışacak. Dün Riyad'da 21 Kasım'da bitecek organizasyonun açılış töreni yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN