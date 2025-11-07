PODCAST CANLI YAYIN

Alkaralar'dan kritik 3 puan! Gençlerbirliği - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Ankara'da başladı. Gençlerbirliği ile Başakşehir kozlarını Eryaman Stadyumu'nda paylaştı. Zorlu randevudan galip ayrılan taraf, 2-1'lik sonuçla kırmızı siyahlılar oldu.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Alkaralar, rakibini 2-1 yendi.

Karşılaşmada gol perdesini 35. dakikada Thalisson açtı. İlk devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarının başında dakikalar 46'yı gösterirken Eldor Shomurodov, skoru dengeledi. 53'te Mbaye Niang, penaltıdan takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı.

Maç, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Thalisson Kelven Da Silva (AA)Thalisson Kelven Da Silva (AA)

DEVLERLE KAPIŞACAK

Başkent temsilcisi bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti. Milli ara sonrası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 13'te kalan Başakşehir ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

