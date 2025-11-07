Maç, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başında dakikalar 46'yı gösterirken Eldor Shomurodov, skoru dengeledi. 53'te Mbaye Niang, penaltıdan takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı.

Gençlerbirliği , Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Alkaralar, rakibini 2-1 yendi.

Thalisson Kelven Da Silva (AA)

DEVLERLE KAPIŞACAK

Başkent temsilcisi bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti. Milli ara sonrası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 13'te kalan Başakşehir ise Trabzonspor'u ağırlayacak.