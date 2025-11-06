Fenerbahçe Avrupa'da 294. sınavında! Tedesco Viktoria Plzen'e maçının 11'ini belirledi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.
KANARYA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son maçları kazanan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında da kazanmak ve İtalyan teknik adam Domenico Tedesco yönetimindeki çıkışını sürdürmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler'de, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel ilk 11'leri belli oldu.
V.PLZEN: Jedlicka, Paluska, Jemelka, Dweh, Spacil, Souare, Cery, Memic, Ladra, Durosinmi, Adu
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Oğuz, Szymanski, Talisca
KANARYA AVRUPA'DA 294. SINAVINDA
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.
"2" NUMARALI KUPADA 152. SINAV
Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi.