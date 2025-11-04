PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arda Güler ilk 11’de var mı?

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. İngiliz devi Liverpool, Anfield’da İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek. Grup aşamasında çıktığı 3 maçın tamamını kazanarak 9 puanla lider durumda bulunan Real Madrid, yoluna kayıpsız devam ediyor. Ev sahibi Liverpool ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Peki Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak dev karşılaşma öncesi futbolseverlerde büyük bir heyecan hakim. Kritik mücadelede tüm dikkatler ise genç yıldız Arda Güler'in performansında olacak. Peki Liverpool-Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman?

Liverpool-Real Madrid maçı, 4 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

Liverpool-Real Madrid maçı canlı nereden izlenir?

Liverpool ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Arda Güler ilk 11'de var mı?

Real Madrid formasıyla son dönemde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Arda Güler, ekim ayının en iyi oyuncusu seçilmişti. Genç yeteneğin Liverpool deplasmanında teknik direktör tarafından ilk 11'de yer alması bekleniyor.

