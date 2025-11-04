Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arda Güler ilk 11’de var mı?

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak dev karşılaşma öncesi futbolseverlerde büyük bir heyecan hakim. Kritik mücadelede tüm dikkatler ise genç yıldız Arda Güler'in performansında olacak. Peki Liverpool-Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman?
Liverpool-Real Madrid maçı, 4 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak.
Liverpool-Real Madrid maçı canlı nereden izlenir?
Liverpool ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.