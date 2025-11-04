PODCAST CANLI YAYIN

Fiorentina Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

Serie A'da ilk 10 haftada galibiyet alamayan Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdi. Kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla yolların resmen ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stefano Pioli bugünden itibaren A Takım teknik direktörlüğü görevinden alınmıştır" ifadeleri yer aldı.


10 MAÇTA DA KAZANAMADI

Pioli yönetimindeki Fiorentina, Serie A'da oynadığı ilk 10 maçta galibiyet alamayarak zor günler geçiriyordu. Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

Fiorentina'nın yeni teknik direktörünü kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

