Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı resmen duyurdu! Sergen Yalçın kalacak mı?

Bu koltuk sorumluk ister, ben bunun için buradayım. Ben bu emeğin üzerine kimsenin gölge düşürmesine izin veremem. 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen Beşiktaş'a yakışan işler yaptık. Hem icra masalının aslını anlatacağım hem de bir açıklama yapacağım.

Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil.

Kongrede sahnede 40 kişi vardı. Denetim Kurulu, Divan Kurulu. Bu insanların yarısı avukat. Orada herkesin gözü önünde hukuksuzluk yapılacak? Böyle bir şey mümkün mü? Bu iddialar Beşiktaş'ın aklına, vicdanına, ortak değerlerine hakarettir.

Bu iş bir tesadüf değil, ciddi planlanmış bir organizasyon. Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projesinde gözleri var. Hedef Beşiktaş değil Beşiktaş'ın imkanları. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, gelmiş ve geçmişle hesabı olmayan, Beşiktaş'ı şahsi menfaati için kullanmayacak adayı ben destekleyeceğim.

Beşiktaş kongrelerini iş, sektör halinde getirdiniz! Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun! Beşiktaş'ı size malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı kurumsal bir yapıya kavuşturduk. "Ben yaptım" devri bitti.

İletişim hatası yaptık, şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Çünkü başka hedef söyleyecek durumda değildik. Yapılanma kelimesi bizim için daha gerçekçi.

Toplamda 9.3 milyar TL ödeme yaptık. Kurumsal yapı reformunu başlattık. Futbolda rasyonel ve sürdürülebilir bir model kurduk. Biz 10 ayda bunları yaptık. Beşiktaş tarihinde kim 10 ayda bu kadar iş yapabilmiş?

Beşiktaş'ın tek kuruşuna, tek değerine sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Bunu herkes bilsin. Ben buradan giderim, problem değil, benim gitmem de mesele değil. Mesele bu koltuklara çıkar sevdası ile çıkanlar. Siz bu kötülükleri bana değil, Beşiktaş'a yapıyorsunuz.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ: EN UFAK BİR PROBLEMİMİZ YOKTUR

Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu'nun içinde olduğu bir futbol komitesini hayata geçiriyoruz. Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur.