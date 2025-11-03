Can Uzun'dan kötü haber!



MİLLİ TAKIMA GELEMİYOR



Avrupa'da ligler bu hafta sonu da oynanacak ve ardından milli araya gidecek. A Milli Takımımız, milli arada Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Can Uzun'un yaşadığı sakatlığın ardından milli takımda da yer alması beklenmiyor.