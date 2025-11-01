Fatih Tekke'den oyuncularına övgü dolu sözler

Tekke, karşılaşmanın genelinde planlarına sadık kaldıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik bence. İstediğimiz şeyler oldu. Devrenin sonunda geçişler arttı, tehlikeler oluştu. Bizim de gol olabilecek birkaç pozisyonumuz vardı, sadece final paslarında eksik kaldık. Savic'in sakatlığı ikinci yarıda bizi daha savunmaya itti. Özellikle Icardi'nin girmesiyle savunmaya ağırlık verdik ama iyi savunduk."

Fatih Tekke (AA) "CESUR OYNAMAYA ÇALIŞTIK OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM" Takımının oyun cesaretine vurgu yapan Tekke, yeni kurulan bir ekip olduklarının altını çizerek; "Bu kadroya karşı üç aylık kurulmuş bir takımız. Çok cesur oynamaya çalıştık. Eksikler var ama oyuncularımın duygusu ve isteği çok değerli. 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Onuachu'nun geri gelme isteği, savunmadaki disiplin… Birçok açıdan pozitif ilerliyoruz." dedi. Tekke ayrıca takımın ritmini tam bulmadığını belirterek sabır ve destek çağrısında bulundu.