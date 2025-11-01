Fatih Tekke'den oyuncularına övgü dolu sözler

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray’la golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirtirken geleceğe dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Tekke, karşılaşmanın genelinde planlarına sadık kaldıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik bence. İstediğimiz şeyler oldu. Devrenin sonunda geçişler arttı, tehlikeler oluştu. Bizim de gol olabilecek birkaç pozisyonumuz vardı, sadece final paslarında eksik kaldık. Savic'in sakatlığı ikinci yarıda bizi daha savunmaya itti. Özellikle Icardi'nin girmesiyle savunmaya ağırlık verdik ama iyi savunduk."

"CESUR OYNAMAYA ÇALIŞTIK OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Takımının oyun cesaretine vurgu yapan Tekke, yeni kurulan bir ekip olduklarının altını çizerek; "Bu kadroya karşı üç aylık kurulmuş bir takımız. Çok cesur oynamaya çalıştık. Eksikler var ama oyuncularımın duygusu ve isteği çok değerli. 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Onuachu'nun geri gelme isteği, savunmadaki disiplin… Birçok açıdan pozitif ilerliyoruz." dedi.

Tekke ayrıca takımın ritmini tam bulmadığını belirterek sabır ve destek çağrısında bulundu.

"BAZEN KONUŞMAMAK DAHA İYİDİR"

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan Tekke, "Bir şey söylemek istiyorum ama içimde kalsın. Bazen söylememek daha iyidir. Taraftarımıza bir duygu verdik. Şimdi milli ara var, o arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

SAVIC'İN DURUMUNA DAİR AÇIKLAMA

Maçta sakatlanarak çıkan Stefan Savic'in durumuyla ilgili konuşan Tekke şunları söyledi: "Savic'in durumunu bilmiyoruz. Umarım eksik kalmayız. Giren çıkan her oyuncu görevini yaptı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz."

