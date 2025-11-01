PODCAST CANLI YAYIN

Aboubakar attı takımı kazandı! Neftçi Bakü - Kapaz: 5-1 | MAÇ SONUCU

Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü, sahasında Kapaz'ı konuk etti ve rakibini 5-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Neftci Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip etkili bir performans sergiledi. Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren goller Emin Mahmudov, Vincent Aboubakar, Bassala Sambou (2) ve Freddy Vargas'tan geldi. Kapaz'ın tek sayısını ise Sadiq Shafiyev kaydetti.

Maça ilk 11'de başlayan ve daha önce Süper Lig'de Hatayspor ile Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, 68 dakika sahada kalırken takımına bir golle katkı sağladı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Neftçi Bakü puanını 15'e yükseltirken Kapaz, 3 puanda kaldı. Ligde çıkış arayan Neftçi Bakü, gelecek hafta kritik Karabağ deplasmanına gidecek. Kapaz ise sahasında Sabah Bakü'yü ağırlayacak.

