Fatih Karagümrük Marcel Licka'yı gönderdi

İstanbul temsilcisi, Çek teknik adamla yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık" ifadelerine yer verildi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Karagümrük, Licka ve ekibine kulübe yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Resmi açıklamada, "Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Yönetim, teknik ekip ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına kısa süre içinde başlayacak.