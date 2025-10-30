Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Royce Dewayne Hamm Jr. Takımımız, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'ı kadrosuna kattı. Royce'a formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Royce Dewayne Hamm Jr. Trabzonspor'da
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, pota altını güçlendirmek adına önemli bir transferi resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüp, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr. ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
