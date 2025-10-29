Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Almanlar peşine düştü

Sebastian Szymanski (AA)

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szymanski'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 14 milyon Euro.

Polonya Milli Takımı formasıyla da 49 kez sahaya çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 6 gol, 5 asist üretti.

Yıldız futbolcunun ayrılık kararını yönetimle paylaşması halinde, Fenerbahçe'nin devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.