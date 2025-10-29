PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Almanlar peşine düştü

Fenerbahçe’de son haftalarda gözden düşen yıldız futbolcu Sebastian Szymanski için ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun planında artık ikinci planda kalan Polonyalı orta saha oyuncusunun, ocak ayında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Almanlar peşine düştü

Tedesco, son haftalarda orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek ve Marco Asensio üçlüsüne görev verirken, Szymanski'yi yedek kulübesine çekti. İtalyan teknik adam, 26 yaşındaki oyuncuya performansını geliştirmesi gerektiğini açık bir şekilde iletti.

Geçmiş dönemde İsmail Kartal ve Jose Mourinho yönetimlerinde ilk 11'in değişmez ismi olan Szymanski, son haftalarda kulübeye mahkûm kaldı. Taraftarların da kaçırdığı pozisyonlar sonrası gösterdiği tepkiler Polonyalı futbolcunun moralini olumsuz etkiledi.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

BUNDESLIGA'DAN DÖRT TEKLİF

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bundesliga'dan dört kulüp Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun menajeriyle temasların başladığı, Szymanski'nin de Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bedelle transfer edilen yıldız futbolcu, Fenerbahçe kariyerine hızlı başlamıştı. 2023-24 sezonunda 55 maçta 13 gol, 19 asist üreten Szymanski, takımın hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

PERFORMANS DÜŞÜŞÜ SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho döneminde 7 gol ve 9 asistle oynayan Szymanski, bu sezon ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Tedesco yönetiminde çıktığı 17 maçta 835 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu, sadece 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szymanski'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 14 milyon Euro.

Polonya Milli Takımı formasıyla da 49 kez sahaya çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 6 gol, 5 asist üretti.

Yıldız futbolcunun ayrılık kararını yönetimle paylaşması halinde, Fenerbahçe'nin devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Koza Altın
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
İdefix
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Kuruluş Orhan
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
Türk Telekom
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız