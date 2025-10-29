Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Almanlar peşine düştü

Tedesco, son haftalarda orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek ve Marco Asensio üçlüsüne görev verirken, Szymanski'yi yedek kulübesine çekti. İtalyan teknik adam, 26 yaşındaki oyuncuya performansını geliştirmesi gerektiğini açık bir şekilde iletti.
Geçmiş dönemde İsmail Kartal ve Jose Mourinho yönetimlerinde ilk 11'in değişmez ismi olan Szymanski, son haftalarda kulübeye mahkûm kaldı. Taraftarların da kaçırdığı pozisyonlar sonrası gösterdiği tepkiler Polonyalı futbolcunun moralini olumsuz etkiledi.
BUNDESLIGA'DAN DÖRT TEKLİF
Alman basınında yer alan haberlere göre, Bundesliga'dan dört kulüp Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun menajeriyle temasların başladığı, Szymanski'nin de Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.
2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bedelle transfer edilen yıldız futbolcu, Fenerbahçe kariyerine hızlı başlamıştı. 2023-24 sezonunda 55 maçta 13 gol, 19 asist üreten Szymanski, takımın hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.
PERFORMANS DÜŞÜŞÜ SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho döneminde 7 gol ve 9 asistle oynayan Szymanski, bu sezon ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Tedesco yönetiminde çıktığı 17 maçta 835 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu, sadece 2 gol ve 2 asist kaydetti.