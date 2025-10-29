Dorgeles Nene Domenico Tedesco'nun gözüne girdi

Tedesco'nun gelişiyle birlikte takıma adaptasyon süreci çok kısa sürdü. Malili oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 7'sine ilk 11'de başladı ve sürekli gelişen performansıyla teknik ekibin güvenini kazandı.

Ayrıca bu sezon takımına 2 penaltı kazandırarak Fenerbahçe 'nin hücumda en çok tehdit yaratan isimlerinden biri olmayı başardı.

Ligde maç başına ortalama 40 kez topla buluşan Nene, sarı-lacivertlilerin hızlı hücum geçişlerinde en etkili oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Rakip savunmanın dengesini bozmayı başaran genç futbolcu, hızı, çevikliği ve karar verme becerisiyle fark yaratıyor.

Dorgeles Nene (AA)

MİLLİ FORMAYLA DA ÜRETKEN

Dorgeles Nene, sadece kulüp performansıyla değil, milli takım formasıyla da etkileyici bir grafiğe sahip. Mali Milli Takımı'nda bugüne kadar 27 maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

Yaklaşan Afrika Uluslar Kupası'nda da Mali kadrosunda yer alması beklenen Nene'nin, turnuvada göstereceği performans hem Fenerbahçe hem de Avrupa kulüpleri tarafından yakından izlenecek.