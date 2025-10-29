Dorgeles Nene Domenico Tedesco'nun gözüne girdi

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Avusturya temsilcisi Salzburg’dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Malili futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun planında kilit rol oynamaya başladı.

Sezonun başında takıma katılan 22 yaşındaki Nene, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta golle tanışarak taraftarın gönlünü kazandı. Genç futbolcu, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti.

Tedesco'nun gelişiyle birlikte takıma adaptasyon süreci çok kısa sürdü. Malili oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 7'sine ilk 11'de başladı ve sürekli gelişen performansıyla teknik ekibin güvenini kazandı.

HIZLI HÜCUMLARIN KİLİT İSMİ

Ligde maç başına ortalama 40 kez topla buluşan Nene, sarı-lacivertlilerin hızlı hücum geçişlerinde en etkili oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.
Rakip savunmanın dengesini bozmayı başaran genç futbolcu, hızı, çevikliği ve karar verme becerisiyle fark yaratıyor.

Ayrıca bu sezon takımına 2 penaltı kazandırarak Fenerbahçe'nin hücumda en çok tehdit yaratan isimlerinden biri olmayı başardı.

MİLLİ FORMAYLA DA ÜRETKEN

Dorgeles Nene, sadece kulüp performansıyla değil, milli takım formasıyla da etkileyici bir grafiğe sahip. Mali Milli Takımı'nda bugüne kadar 27 maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

Yaklaşan Afrika Uluslar Kupası'nda da Mali kadrosunda yer alması beklenen Nene'nin, turnuvada göstereceği performans hem Fenerbahçe hem de Avrupa kulüpleri tarafından yakından izlenecek.

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZ ADAYI

Tedesco'nun modern futbol anlayışında Nene'nin yeri giderek daha da güçleniyor. Hem kanatlarda hem de hücum hattının arkasında görev yapabilen Malili yıldız, sarı-lacivertlilerin ofansif oyun düzeninin merkezinde yer almaya başladı.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen sergilediği olgun futbol, Nene'yi Fenerbahçe'nin gelecekteki en büyük değerlerinden biri haline getirebilir.

