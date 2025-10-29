Dorgeles Nene Domenico Tedesco'nun gözüne girdi

Sezonun başında takıma katılan 22 yaşındaki Nene, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta golle tanışarak taraftarın gönlünü kazandı. Genç futbolcu, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti.
Tedesco'nun gelişiyle birlikte takıma adaptasyon süreci çok kısa sürdü. Malili oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 7'sine ilk 11'de başladı ve sürekli gelişen performansıyla teknik ekibin güvenini kazandı.
HIZLI HÜCUMLARIN KİLİT İSMİ
Ligde maç başına ortalama 40 kez topla buluşan Nene, sarı-lacivertlilerin hızlı hücum geçişlerinde en etkili oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.
Rakip savunmanın dengesini bozmayı başaran genç futbolcu, hızı, çevikliği ve karar verme becerisiyle fark yaratıyor.
Ayrıca bu sezon takımına 2 penaltı kazandırarak Fenerbahçe'nin hücumda en çok tehdit yaratan isimlerinden biri olmayı başardı.
MİLLİ FORMAYLA DA ÜRETKEN
Dorgeles Nene, sadece kulüp performansıyla değil, milli takım formasıyla da etkileyici bir grafiğe sahip. Mali Milli Takımı'nda bugüne kadar 27 maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.
Yaklaşan Afrika Uluslar Kupası'nda da Mali kadrosunda yer alması beklenen Nene'nin, turnuvada göstereceği performans hem Fenerbahçe hem de Avrupa kulüpleri tarafından yakından izlenecek.