Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - KOLTUK TAKIMI Galatasaray'ı ligimizde zorlayacak takım sayısı bir elin parmaklarını geçmez!

Bu takımlardan biri de Göztepe idi.

Göztepe'nin yorgun Galatasaray'a çelme takabileceği görüşü hakimdi.

Ama Galatasaray için bu lig artık bir çocuk oyuncağına dönüştü.

Rakiplerle arasında o kadar makas açıldı ki, o kadar kalite farkı var ki… Biz boşuna demedik Galatasaray'a 'Uzay Takımı' diye!

Galatasaray, hem uzay takımı, hem de koltuk takımı… Ligde şampiyonluk koltuğunu kimseye kaptırmıyor artık!

Sahada biraz vites artırdığında, gaza bastığında rakiplerini paramparça ediyor.

'İcardi artık bitti, yaşlandı, gitsin, bu performansı ile yeni sözleşme alamaz' diyenler buralarda mı acaba?

Hazır olmayan bir İcardi'nin nasıl bir gol canavarı olduğunu dün herkes gördü. İcardi Galatasaray için bir hazine!

Okan hoca da Başkan Dursun Özbek de bunun farkında! İcardi'nin olduğu yerde başarı ve kupalar vardır!

Adam çok büyük bir sakatlık geçirdi.

Doktorları 'Kasımdan önce dönmesi sakıncalı' dediler.

İcardi eylülde sahalara döndü. Dün kaleci Lis'den dönen topu, harika bir vole ile filelere yapıştırdı.

Göztepe kalesinde bazuka gibi iki de şut attı. Hele bir kasım ayı gelsin. Siz İcardi'yi o zaman görün.

Galatasaray, Göztepe karşısında daha maçın başında geriye düştü.

Maçın iyilerinden Sane'nin kaptırdığı topla başlayan hatalar zinciri sonucunda Göztepe golü buldu.

Bu golde önce Sane'nin ardından da Sallai, Uğurcan ve Davinson Sanchez'in hatası vardı.

Geriye düşen Aslan, hemen pençelerini çıkardı ve oyunu rakip kaleye yıktı.

19'da Osimhen ile eşitliği sağladı Galatasaray. Hakem bu gole ofsayt dedi. Topun Osimhen'e Barış'tan geldiğini düşündü.

VAR devreye girerek, pasın Göztepeli Furkan'dan çıktığı uyarısını yapınca, Osimhen'in nizami golü geçerli sayıldı.

Galatasaray'ın ilk yarıda Sallai ile bir şutu da direkte patladı.

42'de Bokele ikinci sarıdan kırmızı kart görünce, maç bir anda Galatasaraylı oyuncularla Göztepe kalecisi Mateusz Lis arasında geçmeye başladı.

Okan Buruk'un ikinci yarıya başlarken İcardi'yi oyuna sürüp, Barış'ı kenara alması çok doğru bir hamleydi.

İcardi oyuna girer girmez, Göztepe kalesini topa tutmaya başladı.

İcardi aynı zamanda Osimhen'in üzerindeki yükü de aldı. Göztepe defansı, İcardi'ye de önlem almaya başlayınca Osimhen rahatladı.

Durum böyle olunca Osimhen, hem havadan hem yerden Lis'in koruduğu kaleye şut yağmuruna başladı.

Sara'nın golü, Rams Park tribünlerindeki muhteşem atmosferi, bir anda yılbaşı kartpostalları güzelliğine dönüştürdü.

Tribünlerdeki coşkuyu uzay boşluğundaki Marslılar bile duymuştur.