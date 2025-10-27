PODCAST CANLI YAYIN

Çanlar Tudor için çalıyor!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Çanlar Tudor için çalıyor!
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti.

Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.


Bu sonuçla birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada haftaya kapattı.

Öte yandan Juventus'un ise bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi ve 12 puan ile 8. sırada yer aldı. Juventus ligde son olarak sahasında Inter'i 4-3 mağlup etmişti.

Ligde gelecek hafta Lazio, Pisa'ya konuk olacak. Juventus, Udinese'yi konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul edecek!
İdefix
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
DNR
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi
Meteoroloji’den İstanbul'a kırmızı uyarı: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2 aşamalı yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar! Seyirciye güvenmediği soruda iki joker kullandı!
Ah Kartal vah Kartal! Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı