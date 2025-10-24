PODCAST CANLI YAYIN

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de 7 ile yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de "doğduğu şehrin plakasıyla" yarışacak. Kariyerinde ilk kez motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de yer alacak Toprak, hazırlıklarına gelecek ay başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike'ta dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk profesyonel numarası olan "7" numarayla MotoGP'de yarışması için başvuru yaptıklarını söyledi.

Superbike'ta 2021 ve 2024'ün ardından 2025'te de dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2013 yılında mücadele ettiği Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nda 54 numara ile yarışmaya başlarken öncesinde 54 numaralı motosikletlerle Sofuoğlu ailesi yarışıyordu. Toprak, 54 numaradan önce ise doğduğu şehir Antalya'nın plakası olan 7 numaralı motosikletle piste çıkmıştı.

