Galatasaray'dan UEFA'ya Victor Osimhen tepkisi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmanın yıldızı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, mücadelede 2 gol atarken Yunus Akgün'ün kaydettiği golün de asistini yaptı.

Bu performansıyla maçın kahramanı olan Osimhen, UEFA tarafından açıklanan haftanın ilk 11'inde yer almadı.

Bu karar Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Osimhen'in performansının görmezden gelindiğini belirterek UEFA'ya "adaletsizlik" eleştirilerinde bulundu.

Haftanın kadrosunda şu isimlere yer verildi;

Kaleci:

Vicario (Tottenham)

Defans:

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Gabriel (Arsenal)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Denzel Dumfries (Inter)

Orta saha:

Fermín López (Barcelona)

Nmecha (Borussia Dortmund)

Karl (Bayern Münih)

Forvet: