Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi! Edson Alvarez yaralandı

Karşılaşmanın 21. dakikasında, sarı-lacivertlilerin orta sahadaki yıldızı Edson Alvarez, rakibi Bilal El Khannouss'un sert faulüne maruz kaldı.

Maçın hakemi Jakob Kehlet, pozisyonun ardından El Khannouss'a sarı kart gösterdi. Ancak hem Fenerbahçeli futbolcular hem de tribünler, müdahalenin doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği yönünde yoğun itirazda bulundu.