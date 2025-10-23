PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi! Edson Alvarez yaralandı

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Stuttgart’ı konuk eden Fenerbahçe, mücadelede sert bir müdahaleyle sarsıldı. Meksikalı yıldızın bacağındaki yaraya rağmen kırmızı kart çıkmaması dikkat çekti ve kararın ardından tepki yağdı.

Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi! Edson Alvarez yaralandı

Karşılaşmanın 21. dakikasında, sarı-lacivertlilerin orta sahadaki yıldızı Edson Alvarez, rakibi Bilal El Khannouss'un sert faulüne maruz kaldı.

Maçın hakemi Jakob Kehlet, pozisyonun ardından El Khannouss'a sarı kart gösterdi. Ancak hem Fenerbahçeli futbolcular hem de tribünler, müdahalenin doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği yönünde yoğun itirazda bulundu.

Edson Alvarez'in aldığı darbe sonrası bacağı (Fenerbahçe)Edson Alvarez'in aldığı darbe sonrası bacağı (Fenerbahçe)

VAR tarafından incelenmeyen pozisyon sonrası verilen karar büyük tepki toplarken, kameralara yansıyan görüntülerde Edson Alvarez'in bacağında açık yara ve darbe izleri görüldü.

