Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, federasyonla sıcak bir atmosferde bir araya geldiklerini belirtti. Gürbüz, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Sadettin Saran (AA) TORUNOĞULLARI: "HAFTADA BİR GÖRÜŞECEĞİZ" Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da, ziyarette federasyon yetkilileriyle samimi bir diyalog kurduklarını ifade etti. Torunoğulları, "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin, bizimle konuşun' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider." şeklinde konuştu.