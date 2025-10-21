PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen ziyarette sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, federasyonla sıcak bir atmosferde bir araya geldiklerini belirtti.

Gürbüz, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

TORUNOĞULLARI: "HAFTADA BİR GÖRÜŞECEĞİZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da, ziyarette federasyon yetkilileriyle samimi bir diyalog kurduklarını ifade etti. Torunoğulları, "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin, bizimle konuşun' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider." şeklinde konuştu.

"STUTTGART MAÇI ÇEKİŞMELİ GEÇECEK"

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart ile oynayacakları maça da değinen Torunoğulları, "Stuttgart çok formda bir takım. Almanya'nın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. İlk iki maçta sorun yaşadılar ama sonrasında galibiyetler aldılar. Bizim için iyi ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

