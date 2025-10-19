PODCAST CANLI YAYIN

Hollanda Eredivisie’nin 9. haftasında Feyenoord, deplasmanda Heracles’e konuk oldu. Asito Stadyumu’nda oynanan mücadelede Robin van Persie’nin öğrencileri rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Feyenoord, 7. dakikada Ayase Ueda ile perdeyi açtı. 28. dakikada Anis Hadj Moussa farkı ikiye çıkardı. 33. ve 38. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Ueda, hat-trick yaparak farkı dörde taşıdı. İlk yarı 4-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarıda 56. dakikada Sem Steijn, 59. dakikada Moussa ve 80. dakikada Gonçalo Borges ağları sarstı. Maçın skoru 7-0 olarak kayıtlara geçti.

Feyenoord seriyi sürdürdü

Bu sonuçla Feyenoord, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi Heracles ise 3 puanda kaldı.

Feyenoord, gelecek hafta sahasında PSV'yi konuk edecek. Heracles, deplasmanda Volendam ile karşılaşacak.

Tüm Manşetler
