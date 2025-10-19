Feyenoord, 7. dakikada Ayase Ueda ile perdeyi açtı. 28. dakikada Anis Hadj Moussa farkı ikiye çıkardı. 33. ve 38. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Ueda, hat-trick yaparak farkı dörde taşıdı. İlk yarı 4-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarıda 56. dakikada Sem Steijn, 59. dakikada Moussa ve 80. dakikada Gonçalo Borges ağları sarstı. Maçın skoru 7-0 olarak kayıtlara geçti.

Feyenoord seriyi sürdürdü

Bu sonuçla Feyenoord, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi Heracles ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Feyenoord, gelecek hafta sahasında PSV'yi konuk edecek. Heracles, deplasmanda Volendam ile karşılaşacak.