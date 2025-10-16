PODCAST CANLI YAYIN

PSG - Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor! PSG, Parc des Princes’te Real Madrid’i ağırlayacak. Fransız ekibi toparlanma peşindeyken, İspanyol dev zirvede yerini güçlendirmek istiyor. Peki PSG - Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin kritik detaylar.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında heyecan dorukta. Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Fransız ekibi, ligde 15. sırada yer alıyor. Öte yandan Real Madrid, 4. sırada bulunuyor ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Parc des Princes'te oynanacak maçın yayın saati ve kanalı merak ediyor.

PSG - Real Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

İki dev kulüp, bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

PSG - Real Madrid Maçı Hakemi Kim?

Hakem olarak Michaela Pachtova görev yapacak. Yardımcılıklarını Tereza Holakovská ve Tereza Hessova üstlenecek, VAR koltuğunda ise Tomas Kocourek bulunacak.

Bu akşam hangi maçlar var? 16 EKİM MAÇ LİSTESİ: Saat ve yayın bilgileri...

