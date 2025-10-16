PSG - Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında heyecan dorukta. Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid 'i konuk edecek. Fransız ekibi, ligde 15. sırada yer alıyor. Öte yandan Real Madrid, 4. sırada bulunuyor ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Parc des Princes'te oynanacak maçın yayın saati ve kanalı merak ediyor.

PSG - Real Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

PSG - Real Madrid Maçı Hakemi Kim?

Hakem olarak Michaela Pachtova görev yapacak. Yardımcılıklarını Tereza Holakovská ve Tereza Hessova üstlenecek, VAR koltuğunda ise Tomas Kocourek bulunacak.