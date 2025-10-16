Dele Alli'yi kahreden karar! Yerine başkası tercih edildi

Bonservisi elinde bulunan Dele Alli'nin Wrexham'a transfer olabileceği iddiaları, Galler temsilcisinin 24 kişilik kadrosunda bir oyuncu için kontenjan boşluğu bırakmasıyla güçlenmişti. İngiliz basınında çıkan haberlerde, kulübün bu boşluğu tecrübeli yıldız için ayırdığı öne sürülmüştü.

Sezon başında ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rathbone'un tamamen iyileştiği ve artık oynamaya hazır olduğu belirtildi. Kulüp, sağlıklı bir oyuncuya yatırım yapmayı tercih ederek Dele Alli transferinden vazgeçti.

İngiltere merkezli Daily Express gazetesinin haberine göre Wrexham yönetimi, kadrosundaki son oyuncu hakkını Dele Alli yerine Oliver Rathbone'dan yana kullandı.

Dele Alli (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

DELE ALLI BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENDİ

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla beklentilerin oldukça uzağında kalmış, sonrasında Premier Lig temsilcisi Everton tarafından İtalya Serie B ekibi Como'ya kiralanmıştı. Ancak burada da istediği performansı gösteremeyen Alli, kontratının feshedilmesiyle birlikte boşta kaldı.

Henüz herhangi bir takımla anlaşmayan İngiliz futbolcu, kariyerine nerede devam edeceği konusunda karar vermiş değil.