PODCAST CANLI YAYIN

Dele Alli'yi kahreden karar! Yerine başkası tercih edildi

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz orta saha Dele Alli için İngiltere’den gelen transfer iddiaları son buldu. Geçtiğimiz ay Como ile yollarını ayıran ve serbest statüye geçen yıldız futbolcunun, İngiltere Championship ekiplerinden Wrexham ile anlaşabileceği öne sürülmüştü. Ancak İngiliz ekibinden beklenen transfer hamlesi farklı yönde geldi.

Giriş Tarihi:
Dele Alli'yi kahreden karar! Yerine başkası tercih edildi

Bonservisi elinde bulunan Dele Alli'nin Wrexham'a transfer olabileceği iddiaları, Galler temsilcisinin 24 kişilik kadrosunda bir oyuncu için kontenjan boşluğu bırakmasıyla güçlenmişti. İngiliz basınında çıkan haberlerde, kulübün bu boşluğu tecrübeli yıldız için ayırdığı öne sürülmüştü.

Dele Alli (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Dele Alli (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

RATHBONE TERCİH EDİLDİ

İngiltere merkezli Daily Express gazetesinin haberine göre Wrexham yönetimi, kadrosundaki son oyuncu hakkını Dele Alli yerine Oliver Rathbone'dan yana kullandı.

Sezon başında ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rathbone'un tamamen iyileştiği ve artık oynamaya hazır olduğu belirtildi. Kulüp, sağlıklı bir oyuncuya yatırım yapmayı tercih ederek Dele Alli transferinden vazgeçti.

Dele Alli (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Dele Alli (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

DELE ALLI BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENDİ

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla beklentilerin oldukça uzağında kalmış, sonrasında Premier Lig temsilcisi Everton tarafından İtalya Serie B ekibi Como'ya kiralanmıştı. Ancak burada da istediği performansı gösteremeyen Alli, kontratının feshedilmesiyle birlikte boşta kaldı.

Henüz herhangi bir takımla anlaşmayan İngiliz futbolcu, kariyerine nerede devam edeceği konusunda karar vermiş değil.

Dele Alli (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Dele Alli (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

YILDIZDAN GERİYE SESSİZLİK KALDI

Bir dönem Tottenham Hotspur formasıyla Premier Lig'in en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Dele Alli, 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Ancak sonraki yıllarda düşüşe geçen yıldız oyuncu, sakatlıklar ve istikrarsız performanslar nedeniyle kariyerinde bir türlü çıkış yakalayamadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Türk Telekom
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı