Çağdaş Atan'a UÇK'dan Kayserispor şoku!

UÇK'nın kararına göre, sözleşmesi devam ederken İstanbul Başakşehir FK ile anlaşma sağlayan Çağdaş Atan, sözleşme ihlali yaptığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Kurulun kararında, ana para olarak 8 milyon TL, işleyen faizle birlikte ise toplam 12 milyon TL'nin Kayserispor'a ödenmesine hükmedildi. Ayrıca, faizin işlemeye devam ettiği de öğrenildi.

Bu karar, Türkiye futbolunda son dönemde yaşanan en dikkat çekici teknik direktör uyuşmazlıklarından biri olarak kayda geçti. Kayserispor cephesinde kararın memnuniyetle karşılandığı, Çağdaş Atan'ın ise itiraz hakkını değerlendirebileceği öğrenildi.