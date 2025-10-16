PODCAST CANLI YAYIN

Çağdaş Atan'a UÇK'dan Kayserispor şoku!

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kayserispor ile teknik direktör Çağdaş Atan arasında süren davada nihai kararını verdi. Kurul, sarı-kırmızılı kulübün açtığı davada Kayserispor lehine hüküm kurdu.

UÇK'nın kararına göre, sözleşmesi devam ederken İstanbul Başakşehir FK ile anlaşma sağlayan Çağdaş Atan, sözleşme ihlali yaptığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Kurulun kararında, ana para olarak 8 milyon TL, işleyen faizle birlikte ise toplam 12 milyon TL'nin Kayserispor'a ödenmesine hükmedildi. Ayrıca, faizin işlemeye devam ettiği de öğrenildi.

Bu karar, Türkiye futbolunda son dönemde yaşanan en dikkat çekici teknik direktör uyuşmazlıklarından biri olarak kayda geçti. Kayserispor cephesinde kararın memnuniyetle karşılandığı, Çağdaş Atan'ın ise itiraz hakkını değerlendirebileceği öğrenildi.

