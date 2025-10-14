Victor Osimhen hat-trick ile 3 puanı getirdi! Nijerya - Benin: 4-0 | MAÇ SONUCU

Abuja Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Nijerya maça adeta fırtına gibi girdi. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, henüz 4. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Napoli forması giyen yıldız futbolcu, bu golle adeta maça damgasını vuracağının sinyallerini verdi.

İlk yarının ilerleyen bölümlerinde baskısını artıran Süper Kartallar, 38. dakikada bir kez daha Osimhen'in sahneye çıkmasıyla farkı ikiye taşıdı. İlk devre, Nijerya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

OSİMHEN'DEN HAT-TRICK VE ONYEKA'DAN NOKTAYI KOYAN GOL

İkinci yarıya da aynı tempoda başlayan Nijerya, hücumdaki etkinliğini sürdürdü. Karşılaşmanın 52. dakikasında Victor Osimhen, tamamladığı harika atakla hat-trick yaparak skoru 3-0'a getirdi.

Benin, oyuna denge getirmeye çalışsa da Nijerya savunması hatasız bir performans sergiledi. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise sahneye Frank Onyeka çıktı. Brentford forması giyen orta saha oyuncusu, 90+1. dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: Nijerya 4-0 Benin.

SÜPER KARTALLAR'DAN GÜÇLÜ KAPANIŞ

Grubun son haftasında alınan bu farklı galibiyetle Nijerya puanını 17'ye yükseltti ve averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Benin ise 3. sırada kaldı. Süper Kartallar'ın play-off'a kalıp kalmayacağı, diğer gruplarda oynanacak karşılaşmaların ardından kesinlik kazanacak.