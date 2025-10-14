PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen hat-trick ile 3 puanı getirdi! Nijerya - Benin: 4-0 | MAÇ SONUCU

Afrika Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nun 10. ve son haftasında sahasında Benin’i konuk eden Nijerya, yıldız golcüsü Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı maçta rakibini 4-0’lık net bir skorla mağlup etti. Süper Kartallar, bu galibiyetle grubu 17 puanla tamamladı ve play-off umutlarını sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Victor Osimhen hat-trick ile 3 puanı getirdi! Nijerya - Benin: 4-0 | MAÇ SONUCU

Abuja Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Nijerya maça adeta fırtına gibi girdi. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, henüz 4. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Napoli forması giyen yıldız futbolcu, bu golle adeta maça damgasını vuracağının sinyallerini verdi.

İlk yarının ilerleyen bölümlerinde baskısını artıran Süper Kartallar, 38. dakikada bir kez daha Osimhen'in sahneye çıkmasıyla farkı ikiye taşıdı. İlk devre, Nijerya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

OSİMHEN'DEN HAT-TRICK VE ONYEKA'DAN NOKTAYI KOYAN GOL

İkinci yarıya da aynı tempoda başlayan Nijerya, hücumdaki etkinliğini sürdürdü. Karşılaşmanın 52. dakikasında Victor Osimhen, tamamladığı harika atakla hat-trick yaparak skoru 3-0'a getirdi.

Benin, oyuna denge getirmeye çalışsa da Nijerya savunması hatasız bir performans sergiledi. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise sahneye Frank Onyeka çıktı. Brentford forması giyen orta saha oyuncusu, 90+1. dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: Nijerya 4-0 Benin.

SÜPER KARTALLAR'DAN GÜÇLÜ KAPANIŞ

Grubun son haftasında alınan bu farklı galibiyetle Nijerya puanını 17'ye yükseltti ve averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Benin ise 3. sırada kaldı. Süper Kartallar'ın play-off'a kalıp kalmayacağı, diğer gruplarda oynanacak karşılaşmaların ardından kesinlik kazanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Türk Telekom
Donald Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: "İkinci aşama başlıyor" mesajı
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!