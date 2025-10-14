PODCAST CANLI YAYIN

Gelecek vaat eden 60 genç içinde iki Türk!

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, dünya futbolunun geleceğini şekillendirecek 18 yaş altı en iyi 60 genç yetenek listesini açıkladı. Her yıl düzenli olarak hazırlanan “Next Generation 2025” listesinde bu yıl iki Türk futbolcu yer aldı.

Giriş Tarihi:
Gelecek vaat eden 60 genç içinde iki Türk!

The Guardian'ın özel seçkisinde Türkiye'yi Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ve Galatasaray'ın 17 yaşındaki 10 numarası Furkan Koçak temsil etti.
İki futbolcunun da potansiyelinin yüksek olduğu vurgulanan listede, genç yeteneklerin kısa sürede A takımlarda düzenli forma giymesi bekleniyor.

Gazete, Deniz Dönmezer için "soğukkanlı, refleksleri güçlü ve oyun kurulumuna katılabilen modern kaleci" ifadelerini kullanırken, Furkan Koçak için "teknik becerisi yüksek, oyun zekasıyla fark yaratan klasik bir 10 numara" yorumunu yaptı.

Toni Fernandez (Barcelona)Toni Fernandez (Barcelona)

AVRUPA DEVLERİNDEN YILDIZ ADAYLARI DA LİSTEDE

60 kişilik listede Avrupa'nın dev kulüplerinden çok sayıda genç futbolcu da yer aldı.
Listede öne çıkan isimler arasında:

Paris Saint-Germain: Ibrahim Mbaye

Bayern Münih: Lennart Karl

Milan: Francesco Camarda

Borussia Dortmund: Samuele Inacio

Barcelona: Dro Fernandez ve Toni Fernandez

Bu isimlerin tamamının, kulüplerinin altyapılarında geleceğin yıldızları olarak görüldüğü belirtildi.

Bukayo Saka (REUTERS)Bukayo Saka (REUTERS)

TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK GURUR

The Guardian'ın "Next Generation" listesinde yer almak, genç oyuncular için dünya çapında önemli bir referans olarak kabul ediliyor. Geçmişte bu listede yer alan birçok isim –örneğin Jude Bellingham, Pedri ve Bukayo Saka– kısa sürede Avrupa futbolunun elit seviyesine yükselmişti.

Bu nedenle Deniz Dönmezer ve Furkan Koçak'ın listeye dahil edilmesi, Türk futbolunun altyapı başarısı açısından da önemli bir gurur kaynağı oldu.

Deniz Dönmezer (AA)Deniz Dönmezer (AA)

GALATASARAY VE KAYSERİSPOR'DA BEKLENTİ BÜYÜK

Galatasaray cephesinde, altyapıdan yetişen Furkan Koçak'ın, kısa vadede A takıma kazandırılması planlanıyor. Okan Buruk'un genç oyuncuya yakından ilgi gösterdiği ve önümüzdeki sezon hazırlık kampında Koçak'a şans tanımayı düşündüğü öğrenildi.

Kayserispor'da ise kaleci Deniz Dönmezer, şimdiden kulübün gelecek planlamasında önemli bir yere sahip. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın, genç kaleciye kupa maçlarında süre vermeyi planladığı ifade ediliyor.

Furkan Koçak (Galatasaray)Furkan Koçak (Galatasaray)

GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA İKİ TÜRK İSMİ

The Guardian'ın 2025 yılı "Next Generation" listesi, dünya futbolunun geleceğine ışık tutarken, iki Türk futbolcunun yer alması ülkede büyük heyecan yarattı. Henüz 17 yaşında olmalarına rağmen Avrupa basınının radarına giren Deniz Dönmezer ve Furkan Koçak, Türk futbolunun yeni altın jenerasyonunun temsilcileri olarak gösteriliyor.

LİSTEDEKİ FUTBOLCULARIN LİSTESİ

Futbolcu Kulüp
Thomás de Martis Lanús
Matías Satas Boca Juniors
Haine Eames Central Coast Mariners
Jorthy Mokio Ajax
Nathan De Cat Anderlecht
Angelo Candido São Paulo
Gabriel Mec Grêmio
Kauã Prates Cruzeiro
Kaloyan Bozhkov Dinamo Zagreb
Antone Bossenberry Toronto FC
Wei Xiangxin Meizhou Hakka
Santiago Londoño Envigado
Leon Jakirovic Dinamo Zagreb
Jacob Ambæk Brøndby
Juan Riquelme Angulo Independiente del Valle
Otto Tiitinen Ilves
Ibrahim Mbaye Paris St-Germain
Djylian N'Guessan Saint-Étienne
Alexis Vossah Toulouse
Saba Kharebashvili Dinamo Tbilisi
Ebu Bekir Is Eintracht Frankfurt
Lennart Karl Bayern Munich
Matteo Palma Udinese
Luis Suazo Braga
Francesco Camarda Lecce (kiralık - Milan)
Samuele Inácio Borussia Dortmund
Andrea Natali AZ Alkmaar (kiralık - Bayer Leverkusen)
Alynho Haidara FC Mainz 05 Jacqueville
Kento Nishioka Júbilo Iwata
Dastan Satpayev Kairat
Ndjicoura Raymond Bomba Bayer Leverkusen
Alex Gutiérrez Cruz Azul
José Mancilla Pumas UNAM
Gilberto Mora Club Tijuana
Moncef Zekri Mechelen
Ruud Nijstad Twente
Sean Steur Ajax
Einar Fauskanger Haugesund
Oskar Pietuszewski Jagiellonia Bialystok
Daniel Banjaqui Benfica
Bernardo Lima Porto
José Neto Benfica
Rares Coman Sassuolo
Amara Diouf Kulüpsüz (Unattached)
Aleksa Damjanovic Red Star Belgrade
Vasilije Kostov Red Star Belgrade
Emile Witbooi Cape Town City
Dro Fernández Barcelona
Toni Fernández Barcelona
Nico Guillén Sevilla
Love Arrhov Brommapojkarna (kiralık - Eintracht Frankfurt)
Axel Brönner IFK Norrköping
Olivier Mambwa Young Boys
Deniz Dönmezer Kayserispor
Furkan Koçak Galatasaray
Julian Hall New York Red Bulls
Jude Terry Los Angeles FC
Sadriddin Khasanov Bunyodkor
Henrry Díaz Monagas
Tran Gia Bao Hoang Ahn Gia Lai

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Türk Telekom
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!