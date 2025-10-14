Gelecek vaat eden 60 genç içinde iki Türk!

Gazete, Deniz Dönmezer için "soğukkanlı, refleksleri güçlü ve oyun kurulumuna katılabilen modern kaleci" ifadelerini kullanırken, Furkan Koçak için "teknik becerisi yüksek, oyun zekasıyla fark yaratan klasik bir 10 numara" yorumunu yaptı.

The Guardian'ın özel seçkisinde Türkiye'yi Kayserispor 'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ve Galatasaray 'ın 17 yaşındaki 10 numarası Furkan Koçak temsil etti. İki futbolcunun da potansiyelinin yüksek olduğu vurgulanan listede, genç yeteneklerin kısa sürede A takımlarda düzenli forma giymesi bekleniyor.

Bukayo Saka (REUTERS)

TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK GURUR

The Guardian'ın "Next Generation" listesinde yer almak, genç oyuncular için dünya çapında önemli bir referans olarak kabul ediliyor. Geçmişte bu listede yer alan birçok isim –örneğin Jude Bellingham, Pedri ve Bukayo Saka– kısa sürede Avrupa futbolunun elit seviyesine yükselmişti.

Bu nedenle Deniz Dönmezer ve Furkan Koçak'ın listeye dahil edilmesi, Türk futbolunun altyapı başarısı açısından da önemli bir gurur kaynağı oldu.