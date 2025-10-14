PODCAST CANLI YAYIN

Cengiz Ünder Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, performansını artırarak siyah-beyazlılarda kalıcı olmayı hedefliyor.

Cengiz Ünder Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın göreve geldikten sonra ilk istediği isim olan Cengiz Ünder, siyah beyazlı formayı bırakmak istemiyor.

Kiralık gelen tecrübeli oyuncunun siyah beyazlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.

6 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz, performansını artırarak 'kalıcı' olmayı hedefliyor. Yönetimin de oyuncunun bu isteği doğrultusunda Fenerbahçe ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.



HIRSLI VE İSTEKLİ

Cengiz Ünder'in idmanlardaki performansıyla teknik heyeti etkilediği, takıma uyum sürecini kısa sürede tamamladığı ifade edildi.

Siyah beyazlıların, bonservisini almayı planladığı Ünder'in Fenerbahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri!

