Zinedine Zidane'dan Kenan Yıldız açıklaması

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, eski takımı Juventus hakkında değerlendirmelerde bulunurken, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Juventus efsanelerinden Zinedine Zidane, genç yıldızın potansiyeline vurgu yaparak; "Juventus'ta Kenan Yıldız'ı beğeniyorum. İyi bir oyuncu, gol atıyor ve kaliteli. Hâlâ gelişmesi ve kendisini daha fazla kanıtlaması gerekiyor." diye konuştu.

Zidane, Kenan'ın oyun olgunluğuna ve sahadaki özgüvenine dikkat çekerken, Juventus gibi büyük bir kulüpte oynamanın genç bir futbolcu için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

KENAN YILDIZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Juventus formasıyla istikrarlı şekilde süre alan Kenan Yıldız, bu sezon takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi. Milli futbolcu, 8 maçta 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

