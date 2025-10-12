Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan derbide sarı-kırmızılılar, etkili savunması ve hücumda doğru tercihlerle galibiyete uzandı.

İlk yarısı başa baş geçen mücadelede, Galatasaray üçüncü çeyrekte bulduğu dış atışlarla farkı açarak kontrolü eline aldı.

Beşiktaş son bölümde farkı eritmek istese de, sarı-kırmızılılar tecrübeli isimlerinin katkısıyla üstünlüğünü korudu ve parkeden galip ayrıldı.

LİGDE İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde oynadığı iki maçta da galip gelerek 2'de 2 yaptı ve liderlik yarışında iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş BOA ise bu sezonki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligin üçüncü haftasında sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u ağırlayacak.

Beşiktaş BOA ise kendi evinde Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.