PODCAST CANLI YAYIN

Cimbom derbide ikide iki yaptı! Beşiktaş BOA - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67-75 | MAÇ SONUCU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında oynanan dev derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA’yı 75-67 mağlup ederek kazanmaya devam etti.

Giriş Tarihi:
Cimbom derbide ikide iki yaptı! Beşiktaş BOA - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67-75 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan derbide sarı-kırmızılılar, etkili savunması ve hücumda doğru tercihlerle galibiyete uzandı.
İlk yarısı başa baş geçen mücadelede, Galatasaray üçüncü çeyrekte bulduğu dış atışlarla farkı açarak kontrolü eline aldı.

Beşiktaş son bölümde farkı eritmek istese de, sarı-kırmızılılar tecrübeli isimlerinin katkısıyla üstünlüğünü korudu ve parkeden galip ayrıldı.

LİGDE İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde oynadığı iki maçta da galip gelerek 2'de 2 yaptı ve liderlik yarışında iddiasını sürdürdü.
Beşiktaş BOA ise bu sezonki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligin üçüncü haftasında sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u ağırlayacak.

Beşiktaş BOA ise kendi evinde Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
CANLI ANLATIM | JD Vance: Esir takası an meselesi! İsrail takas öncesi Filistinli tutuklu ailelerin evine baskın düzenledi | Gazze'ye ilk yardım tırları giriyor
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
Evi pislik içinde kalan adamdan Mansur’a sert tepki: Konser yapma, yaşanacak yer yap!
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!