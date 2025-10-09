PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız çıkmazı! Juventus ile görüşmeler tıkandı

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın sözleşme yenileme sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun kulübüyle yürüttüğü maaş iyileştirme ve kontrat uzatma görüşmeleri çıkmaza girdi.

Giriş Tarihi:
Kenan Yıldız çıkmazı! Juventus ile görüşmeler tıkandı

Juventus cephesi, Kenan Yıldız'la sözleşme uzatma konusunu sezon başlamadan önce tamamlamayı hedefliyordu. Ancak taraflar arasında yapılan son görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. İtalyan basınındaki haberde, "Her iki taraf da anlaşma niyetinde olsa da süreç beklenenden daha yavaş ilerliyor." ifadeleri yer aldı.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Habere göre Juventus, bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Ancak genç yıldızın babası Engin Yıldız, oğlunun hem performans hem de piyasa değerine dikkat çekerek "daha yüksek bir ücret" talep etti.

Kulübe yakın kaynaklar, Juventus'un bu talebi "makul sınırlar içinde karşılamaya" çalıştığını ancak anlaşmanın hâlâ sağlanamadığını belirtiyor.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

AVRUPA DEVLERİ KAPIDA

Kenan Yıldız'ın sözleşme görüşmelerindeki belirsizlik, Avrupa devlerini harekete geçirdi. İddiaya göre, Liverpool ve Manchester City oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih de genç futbolcuyu radarına aldı.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

JUVENTUS AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Juventus yönetimi, 20 yaşındaki milli yıldızın satışına kesinlikle karşı. İtalyan ekibi, Kenan'ı takımın geleceğinde kilit bir rol üstlenecek isimlerden biri olarak görüyor.

Kulüp içinden gelen bilgilere göre Juventus, "Kenan'ı yeni neslin lideri" olarak konumlandırmak istiyor ve bu nedenle oyuncunun sözleşmesini en kısa sürede yenilemeyi hedefliyor.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Bu sezon Serie A'da Juventus formasıyla 8 maçta 3 gol atan Kenan Yıldız, gösterdiği özgüvenli oyunuyla hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini kazanmış durumda. Avrupa kulüplerinin ilgisi, onun yükselen grafiğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Takas Bank
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Borsa İstanbul
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
İstanbul Avcılar'da silahlı saldırı: Scoterlı katilin kim olduğu ortaya çıktı!
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Türk Telekom
Yıl sonuna kadar Almanya'ya 1000 Togg! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!