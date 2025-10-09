Kenan Yıldız çıkmazı! Juventus ile görüşmeler tıkandı

Juventus cephesi, Kenan Yıldız'la sözleşme uzatma konusunu sezon başlamadan önce tamamlamayı hedefliyordu. Ancak taraflar arasında yapılan son görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. İtalyan basınındaki haberde, "Her iki taraf da anlaşma niyetinde olsa da süreç beklenenden daha yavaş ilerliyor." ifadeleri yer aldı.

Kenan Yıldız (AA) 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ Habere göre Juventus, bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Ancak genç yıldızın babası Engin Yıldız, oğlunun hem performans hem de piyasa değerine dikkat çekerek "daha yüksek bir ücret" talep etti. Kulübe yakın kaynaklar, Juventus'un bu talebi "makul sınırlar içinde karşılamaya" çalıştığını ancak anlaşmanın hâlâ sağlanamadığını belirtiyor.