Ole Gunnar Solskjaer yeniden UEFA'da

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve getirilen Ole Gunnar Solskjaer, yaz başında alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmıştı. Norveçli teknik adam, Türkiye macerasının ardından yeniden UEFA bünyesine geri döndü.

Beşiktaş'a gelmeden önce UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Solskjaer, kısa süren Süper Lig deneyiminin ardından eski görevine yeniden başladı. Tecrübeli futbol adamı, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile Tottenham arasında oynanan ve 2-2 berabere biten mücadeleyi analiz etti.
UEFA, resmi sosyal medya hesaplarından Solskjaer'in yaptığı taktik analizleri paylaşarak Norveçli ismin yeniden organizasyon bünyesinde görev aldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

19 Ocak'ta Beşiktaş'ın başına geçen 51 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüple 29 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Solskjaer, 1.72 puan ortalamasıyla sezonu tamamladı. Ancak hedeflenen çıkışın yakalanamaması nedeniyle yönetim sezon sonunda tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

