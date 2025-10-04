Tammy Abraham'dan Rams Park'ta Victor Osimhen'e gönderme

Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan yıldız futbolcu, hafta boyunca bireysel çalıştı ancak "bu maçta oynayacağım" diyerek fedakârlık yaptı ve ilk 11'de sahaya çıktı.
İLK DERBİSİNDE AĞLARI HAVALANDIRDI
Mücadelenin 12. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Vaclav Cerny'nin pasında Orkun Kökçü ceza sahasına girdi, kaleci Uğurcan'dan dönen topu Tammy Abraham tamamladı. İngiliz santrfor, böylelikle ilk derbisinde ilk golünü attı.
"BEN BURADAYIM" MESAJI
Golün ardından Beşiktaş tribünlerine doğru dönen Abraham, elini göğsüne götürüp "Ben buradayım" hareketi yaptı. Bu jest, hem taraftarlara moral veren bir mesaj hem de takıma aidiyetinin göstergesi olarak yorumlandı.