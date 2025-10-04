PODCAST CANLI YAYIN

Tammy Abraham'dan Rams Park'ta Victor Osimhen'e gönderme

Süper Lig’in 8. haftasında lider Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş’ta İngiliz golcü Tammy Abraham, sakatlığına rağmen derbide forma giydi. Yıldız oyuncu, golü attıktan sonra Victor Osimhen'e de mesaj gönderdi.

Tammy Abraham'dan Rams Park'ta Victor Osimhen'e gönderme

Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan yıldız futbolcu, hafta boyunca bireysel çalıştı ancak "bu maçta oynayacağım" diyerek fedakârlık yaptı ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

İLK DERBİSİNDE AĞLARI HAVALANDIRDI

Mücadelenin 12. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Vaclav Cerny'nin pasında Orkun Kökçü ceza sahasına girdi, kaleci Uğurcan'dan dönen topu Tammy Abraham tamamladı. İngiliz santrfor, böylelikle ilk derbisinde ilk golünü attı.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

"BEN BURADAYIM" MESAJI

Golün ardından Beşiktaş tribünlerine doğru dönen Abraham, elini göğsüne götürüp "Ben buradayım" hareketi yaptı. Bu jest, hem taraftarlara moral veren bir mesaj hem de takıma aidiyetinin göstergesi olarak yorumlandı.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

TARAFTAR COŞTU SOSYAL MEDYA YIKILDI

Derbi için 30 otobüsle RAMS Park'a gelen siyah-beyazlı taraftarlar, İngiliz golcünün bu hareketiyle adeta coştu. Sosyal medyada binlerce Beşiktaşlı, Abraham'ın gösterdiği mücadele ve aidiyet duygusuna övgü yağdırdı.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

OSIMHEN'E GÖNDERME İDDİASI

Bazı taraftarlar, Abraham'ın gol sonrası yaptığı hareketi Osimhen'e gönderme olarak yorumladı. İki yıldızın sahadaki rekabeti, derbinin dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

GOL SAYISINI 8'E ÇIKARDI

Sezon başında AS Roma'dan transfer edilen 28 yaşındaki forvet, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maçta 8 gole ulaştı. Süper Lig'de ise 3. golünü Galatasaray ağlarına gönderdi.

