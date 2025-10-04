Sergen Yalçın kaybedilen 2 puan için üzgün

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 puan kaybettiklerini dile getirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, '2 puan kaybeden tarafız' dedi.

DUYGULANDIRAN PANKART

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, eski futbolcuları Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz yıl vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın anısına bir pankart hazırladı.

Yayıncı kuruluşa flaş röportajda konuşan Sergen Yalçın, Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti:

"Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli."

"YEDİĞİMİZ GOL PSİKOLOJİMİZİ DÜŞÜRDÜ"

"Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik.

Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı. 1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu."

"GERİYE YASLANMA NİYETİMİZ YOKTU"

"Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum."

